Песков: РФ хочет развивать сотрудничество с друзьями из Персидского залива

Россия хочет развивать сотрудничество с друзьями из Персидского залива, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что добрыми партнерами России остаются Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива, и что Москва хочет развивать двустороннее сотрудничество.

"Мы будем делать это дальше, мы дорожим нашими отношениями", – отметил Песков.

Кроме того, приглашение Саудовской Аравии стать гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) остается в силе, несмотря на обстановку на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Позже в СМИ появилась информация о том, что кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы подталкивает американского лидера Дональда Трампа к продолжению войны против Ирана. Журналисты указали на то, что наследный принц оказывает давление на Трампа. Кроме того, якобы в нескольких беседах, прошедших на минувшей неделе, бин Салман заявил президенту Штатов, что тому необходимо добиться смены жесткой линии в руководстве Ирана.

