Додик: НАТО на Балканах планировала нападение на Россию

НАТО на Балканах во время развала Югославии отрабатывала планируемое нападение на Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

"Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, – прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали", – сказал собеседник агентства.

В разговоре с изданием "Лента.ру" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал правдивым раскрытый Додиком план нападения на РФ.

По его словам, "все это видели" еще при бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере. Когда говорят, что стратегия и цели Альянса определены, военные обязательно выстраивают планы: план А, план Б и так далее, указал парламентарий.

"Такие планы существуют и существовали", – подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз и НАТО делают опасные шаги, которые приближают их к прямому военному конфликту с Россией. По его мнению, период с 2026 по 2030 год будет "самым рискованным".