00:14

Происшествия

Минимум 17 человек погибли при ударах по иранскому Кухдешту

Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi

По меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате авиаударов со стороны США и Израиля по Кухдешту, который находится в провинции Лурестан на западе Ирана. Об этом сообщило издание Tasnim со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что всего в Кухдеште было зафиксировано 15 ракетных обстрелов. Количество пострадавших в результате воздушной атаки уточняется.

Ранее Исфаханский технологический университет в Иране подвергся ударам США и Израиля. Ряд зданий вуза был поврежден. Помимо этого, не меньше четырех сотрудников получили травмы.

Переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта могут состояться в столице Пакистана Исламабаде в ближайшие дни. Пути решения конфликта обсудили главы МИД Турции, Египта, Саудовской Аравии и Пакистана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Новости мира: Трамп может направить еще 10 тыс военных для операции против Ирана

