Жилой дом поврежден обломками БПЛА в деревне в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обломки БПЛА повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с владельцами работает администрация района. Кроме того, силы и средства ПВО находятся в боевой готовности.

Дрозденко также добавил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание в порту Усть-Луга. В настоящий момент оно локализовано.

"<...> на остальных объектах – последствия устранены. К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда", – заключил губернатор.

Возгорание произошло в ходе ночной атаки в Ленобласти. Было уничтожено 36 дронов. О пострадавших при атаке БПЛА не сообщается.

