Состояние кита, застрявшего у берегов ФРГ в Балтийском море, ухудшилось

Состояние горбатого кита, который застрял на мелководье в Балтийском море у берегов ФРГ, значительно ухудшилось, сообщил на пресс-конференции в Висмаре руководитель Германского морского музея профессор Буркард Башек.

"Животное, наверняка, ослаблено и само уже не пытается уплыть", – сказал он.

Тем не менее, эксперты надеются, что кит сможет уйти на глубину самостоятельно, поскольку иначе они не смогут ему помочь. Министр окружающей среды земли Мекленбург – Передняя Померания Тиль Бакхаус, в свою очередь, указал на то, что кита нужно "оставить в покое" и дать ему возможность "собраться с силами".

В настоящий момент вариант, при котором животное усыпят, "категорически исключается" В настоящий момент кит находится в Висмарском заливе на западе Балтийского моря, он застревает на отмели уже в третий раз.

Кита весом примерно 15 тонн и размером 12–15 метров обнаружили на мелководье в Балтийском море у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. Несколько попыток спасти его закончились неудачно, так как грунт оказался слишком твердым для землесосной установки.

Специалисты задействовали в работах плавучие экскаваторы на специальных понтонах. Сильный ветер и течение усложняли спасательную операцию. 27 марта он смог уплыть в открытые воды, но позже снова застрял.

