В Перми судебные приставы спасли мальчика от "дяди", обещавшего "сладкий сюрприз"

Фото: УФССП России по Пермскому краю

Сотрудницы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Пермского края спасли мальчика, который в неизвестном направлении шел с незнакомцем, обещавшим ему сладкий сюрприз. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным службы, две сотрудницы ФССП Пермского края при возвращении с обеденного перерыва обратили внимание на мужчину в грязной и порванной одежде, который вел за собой аккуратно одетого маленького мальчика.

"Ситуация показалась сотрудницам ведомства подозрительной. Они решили понаблюдать за развитием событий. Когда стало ясно, что мужчина вряд ли является родственником ребенка, одна из женщин напрямую спросила мальчика, знаком ли ему мужчина", – говорится в сообщении.

В свою очередь, ребенок заявил, что видит мужчину впервые, при этом мальчику был обещан "сладкий сюрприз". Также выяснилось, что незнакомец уводит малыша в противоположную от дома сторону.

Представители ведомства забрали ребенка и отвели его в подразделение ФССП. При этом незнакомый мужчина все время шел за судебными приставами и остался ждать полицию во дворе отдела.

Позже стало известно, что ребенка уже объявили в розыск. Мать мальчика сообщила, что его отпустили погулять с собакой во двор и запретили куда-либо уходить.

"Ребенок воссоединился с семьей, а подозрительный мужчина вместе с правоохранителями отбыл в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшедшего", – отметили в ФССП.

Ранее сообщалось, что ночью 25 января пропала девочка 2020 года рождения. В городе Холме, где произошел инцидент, а также прилегающей к нему лесополосе были организованы поиски. Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись.

Мать девочки утверждала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла, когда же она вернулась, ребенка уже не было на месте. Позже женщину и ее сожителя арестовали по подозрению в убийстве несовершеннолетнего.

1 февраля, спустя восемь дней поисков, тело ребенка нашли. Оно было обнаружено в огороде соседнего дома.