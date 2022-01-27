Суд арестовал мать пропавшей под Новгородом девочки

16:31
Фото: СК РФ
В Новгородской области суд арестовал многодетную мать, которую задержали после пропажи ее двухлетней дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Женщину арестовали до 24 марта.
Сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения пришло следователям ночью 25 января из города Холма. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Пропавшую девочку искали в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.
При поиске девочки правоохранители нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека. Мать ребенка и ее сожитель были задержаны. Позже оказалось, что найденные останки не принадлежат человеку. Поиски девочки продолжились.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Он также поручил установить условия жизни и воспитания детей в семье, а также проверить действия органов опеки.
В печи у матери пропавшей под Новгородом девочки нашли фрагменты костей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: