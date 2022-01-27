Суд арестовал мать пропавшей под Новгородом девочки

Фото: СК РФ

В Новгородской области суд арестовал многодетную мать, которую задержали после пропажи ее двухлетней дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Женщину арестовали до 24 марта.

Сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения пришло следователям ночью 25 января из города Холма. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Пропавшую девочку искали в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.

При поиске девочки правоохранители нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека. Мать ребенка и ее сожитель были задержаны. Позже оказалось, что найденные останки не принадлежат человеку. Поиски девочки продолжились.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Он также поручил установить условия жизни и воспитания детей в семье, а также проверить действия органов опеки.

