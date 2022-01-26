Дело по факту пропажи девочки под Новгородом передали в центральный аппарат СК

16:18
Фото: СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело, которое возбудили после пропажи двухлетней девочки в Новгородской области, в центральный аппарат СК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Он также поручил установить условия жизни и воспитания детей в семье. Кроме того, необходимо тщательным образом проверить действия органов опеки, рассказали в СК.
Ход расследования дела поставлен на контроль.
Сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения пришло следователям ночью 25 января из города Холма. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как пояснили сотрудники СК, это сделано для организации полномасштабного розыска.
Пропавшую девочку искали в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.
При поиске девочки правоохранители нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека. Мать ребенка и ее сожитель были задержаны.
В печи у матери пропавшей под Новгородом девочки нашли фрагменты костей
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