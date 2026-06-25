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25 июня, 05:55

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении 22-го беспилотника на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили и сбили еще один летевший на Москву украинский БПЛА в четверг, 25 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.

До этого Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, следовавшего в сторону столицы в ночь на четверг. Атака на город началась 24 июня.

На этм фоне аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию. Данные меры были приняты в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе указанных воздушных гаваней.

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