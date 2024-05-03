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03 мая, 22:15

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Свыше 2,5 тысяч общественных пространств благоустроят в Москве

Свыше 2,5 тысяч общественных пространств благоустроят в Москве

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Более 2,5 тысяч общественных пространств благоустроят в столице в 2024 году. Специалисты отремонтируют дороги и тротуары, создадут удобные подходы и подъезды к домам, новые пешеходные переходы, места для отдыха и многое другое.

В районах Орехово-Борисово Северное и Южное, где проживают около 275 тысяч человек, приведут в порядок сразу несколько улиц. В первую очередь – улицу Генерала Белова – крупную местную магистраль протяженностью свыше 2,5 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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