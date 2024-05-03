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03 мая, 10:15

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"Мой район. Новости": мероприятия подготовили на 60 локациях фестиваля "Пасхальный дар"

"Мой район. Новости": мероприятия подготовили на 60 локациях фестиваля "Пасхальный дар"

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Пряный кулич со специями и орехами, ватрушка с творогом, заварная пасха с ягодами и цукатами – такую выпечку можно будет приготовить своими руками на фестивале "Пасхальный дар" в Северном Медведкове. Народные гуляния продлятся до 5 мая.

Москвичей и гостей столицы ждут разные мероприятия на 60 локациях – это и традиционные центральные площадки, парки, и прихрамовые территории. Также для участников фестиваля подготовили "Пасхальную шпаргалку" – специальную книгу с классическими рецептами традиционных угощений в честь праздника.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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