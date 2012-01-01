Благоустройство парка "Сокольники" начинается в Москве

Один из любимых парков москвичей, "Сокольники", ждут перемены. В этом году его территорию начнут благоустраивать. Например, расширят пляжную зону возле Большого Путяевского пруда, обновят входы, приведут в порядок прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки. Планируется, что работы пройдут в три этапа. Рассказываем, как преобразится парк "Сокольники".



Масштабная работа

Парк "Сокольники" начали приводить в порядок еще в прошлом десятилетии, рассказал Сергей Собянин. "В 2012–2014 годах прошли масштабные работы по освобождению территории от аварийных аттракционов и незаконного самостроя. Были отремонтированы или созданы заново многие объекты отдыха и развлечений", – объяснил мэр.

Кроме того, в парке заработал большой искусственный каток "Лед". Также была создана аллея арок, которая стала одним из символов локации. Позднее открыли обновленную входную группу в "Сокольники" и отреставрировали сад астрономов.





Сергей Собянин мэр Москвы Обновили "Тропу здоровья" – вдоль трехкилометрового прогулочного маршрута появились освещение, тренажеры для воркаута, лавочки и беседки с навесами. Дорожку покрыли гравийной смесью.

Новую жизнь вдохнули и в Большой розарий площадью в 3,6 гектара, в котором растут более 200 видов растений. Для зимовки некоторых сделали теплицу. В то же время в парке открыли 35-метровое колесо обозрения. Его кабины оснастили системой обогрева и кондиционирования.



Также благоустроили сквер молодых семей, где появилась комната матери и ребенка. Вместе с тем была открыта многоуровневая зона отдыха у главного фонтана "Сокольников".

В 2022 году завершили работы по реабилитации Сиреневого сада. Специалисты подлечили растения, посадили новые, а также обновили скульптуры. Территорию сада разделили на несколько частей, в том числе для отдыха на траве, семейного отдыха и на зону арт-пространств.



Большие планы

Для того чтобы сделать "Сокольники" еще комфортнее для горожан, уже проведено много работы, однако планов по улучшению территории гораздо больше, заявил Сергей Собянин. "Начиная с 2024 года мы приступаем к благоустройству и реабилитации парка, реализовать которые планируем в три этапа", – пояснил он.

Специалисты начнут с окраин природной части "Сокольников" и захватят два входа, находящиеся рядом с жилыми домами. Природный ландшафт территории сохранят. Вместе с тем обновят и дополнят маршруты для прогулок, детские и спортивные площадки, освещение и многое другое. Преобразится и Большой Путяевский пруд – единственный в парке, где можно купаться. В зоне отдыха увеличат песчаный пляж, обновят душевые, спасательную вышку и кабинки для переодевания. Для большего комфорта здесь появятся лавочки, шезлонги, навес и павильон проката.





Сергей Собянин мэр Москвы Приведем в порядок расположенные рядом спортивные и детские площадки. Над водой организуем настил. На нем запроектирован общественный павильон с кафе, летней верандой, медпунктом, туалетом и комнатой матери и ребенка.

Расширить планируют и единственный в России Орнитологический реабилитационный центр и приют, где выхаживают птиц. Он работает в "Сокольниках" более 10 лет. Центру предоставят большую по площади локацию, где построят вольер-разлеточник для пернатых. В то же время на открытой территории орнитария появятся присяды для соколов. Кроме того, воронятник, голубятня и вольеры для птиц.



Изменится береговая линия Золотого пруда. Здесь можно будет загорать, а на прилегающей территории создадут универсальную площадку для организации разных мероприятий. На другом берегу разместят кафе. На популярной у посетителей парка "Тропе здоровья" добавят или заменят тренажеры и беседки с лавочками. На первом этапе облагородят ее участок между входом с улицы Сокольнический Вал и 2-м Лучевым просеком.

Входы в "Сокольники", которые являются второстепенными, оформят в стиле московских двориков. "В рамках первого этапа планируется создать две "добрососедские" входные зоны. У входов со стороны 1-го Рижского переулка и с улицы Сокольнический Вал предполагается разместить общественный павильон с кафе, комнатой матери и ребенка и туалетом. Рядом разобьем небольшой сквер с площадками для отдыха", – уточнил Собянин.

На втором этапе обновят центральную и западную части парка. В планах – создать точки притяжения в менее людных частях "Сокольников". На третьем этапе обновят парадный вход и территорию вокруг выставочных павильонов.

