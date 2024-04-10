Парк с кленами и можжевельником появится на Дербеневской улице в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Парк с кленами и можжевельником появится в рамках возведения бизнес-центра и жилого дома в Даниловском районе Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра рассказал, что около строящегося офиса на Дербеневской улице сделают парковую зону площадью 325 квадратных метров с площадкой для настольного тенниса, пешеходными дорожками и озеленением. Территорию же около жилого дома разделят на две части. Во внутреннем дворе обустроят амфитеатр, прогулочные дорожки, детскую и спортивную площадки, а в общедоступном городском пространстве, спускающемся к Москве-реке, проложат пешеходные дорожки с "зелеными островами" и ландшафтным освещением.

Бочкарев отметил, что общая площадь благоустройства составляет порядка 9 тысяч "квадратов". Работы планируется закончить в 2025 году вместе с вводом в эксплуатацию жилого дома и бизнес-центра.

В свою очередь, главный архитектор столицы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что около входа в офисное здание появится коворкинг с круглым столом и скамейками со встроенными розетками и подсветкой. В другой стороне оборудуют площадку для настольного тенниса с полукруглой скамьей с подсветкой для болельщиков. Также около офиса сделают террасу ресторана, сказал Кузнецов.

Архитектор подчеркнул, что зеленый оазис сформируют по принципу "дикого леса": с крупноразмерными деревьями до 11 метров (клены, ольха, боярышник, ирга) и кустарниками (дерен белый, можжевельник, барбарис, кизильник). Более того, пространство дополнят зеленые холмы. В этом парке смогут отдыхать офисные сотрудники, также он выступит в роли зеленого транзита между бизнес-центром и улицей, подытожил Кузнецов.

Акцент в зоне отдыха сделают на оригинальное мощение из долговечного материала омнитон в виде кругов разных диаметров, пешеходные дорожки выполнят из гальки, гранита и других материалов.

Проект OPUS состоит из 11-этажного жилого дома на 188 квартир и 13-этажного бизнес-центра. Комплекс будет располагаться по адресу улица Дербеневская, дом 1. Застройщиком выступает компания PIONEER. Общая площадь зданий превысит 81,9 тысячи "квадратов".

Проектом также предусмотрена подземная парковка на 380 мест с велопарковками и местами для зарядки электромобителей. Сейчас общий объем монолитных конструкций по жилому дому составляет около 60%. В зоне расположения бизнес-центра на 80% выполнено устройство монолитного перекрытия подземной части, началось устройство вертикальных конструкций наземной части.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как изменится музей-заповедник "Коломенское" после благоустройства. По его словам, работы начнутся с обновления набережной Москвы-реки в районе станции метро "Кленовый бульвар", а далее будут двигаться в сторону Сабуровского моста. Еще в парке сделают смотровую площадку с качелями и пространство для игр, а также высадят деревья и обустроят свадебную площадку с перголой.