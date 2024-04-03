Бывшая промзона Южный порт превратится в комфортный район Москвы

Плавучая сцена, летний кинотеатр, улица сакуры, музей и театр – это лишь малая часть того, чем удивит москвичей бывшая промзона Южный порт после завершения работ по благоустройству. Локация постепенно превратится в комфортный район для жизни и отдыха с парками, спортивными площадками и другими объектами. Рассказываем подробности обо всех изменениях.



Новый центр городской жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Промзоны на территории столицы занимают около 18,8 тысячи гектаров. В большинстве случаев здесь уже давно не ведется производство, поэтому город активно реорганизовывает их пространство. Заброшенные локации постепенно превращаются в современные кварталы со всей необходимой для жизни и отдыха инфраструктурой. Одной из промзон, которая получила новую жизнь, стал "Южный порт". На ее месте появится современный городской район, площадь которого составит 644 гектара.





Андрей Бочкарев заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства В соответствии с принципами развития столицы здесь появится не только жилье, но и коммерческая недвижимость, социальные объекты, транспортная инфраструктура, пройдет благоустройство территории.

В планах построить здесь 7,39 миллиона квадратных метров различной недвижимости, среди которых 4,37 миллиона – жилье, а 260,21 тысячи – социальные объекты. Например, возведут 11 учебно-воспитательных комплексов, также по три детских сада и школы.

Новая локация должна превратиться в центр городской жизни, поэтому ее заранее подготовят к транспортным нагрузкам. В частности, реконструируют и построят несколько путепроводов, проездов и сделают дублер Люблинской улицы. Кроме того, здесь откроется станция метро "Южный порт" (войдет в состав Люблинско-Дмитровской линии).

Позаботятся и о спортивном досуге для местных жителей. По словам председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской, на территории бывшей промзоны появятся больше 10 спортплощадок с различными тренажерами. "Планируется создать парки общей площадью 25 гектаров и обустроить детские и спортивные площадки. В рамках строительства жилых домов проектируются велодорожки общей протяженностью свыше трех километров", – рассказала она.



Плавучая сцена, музей и театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В рамках благоустройства Южного порта бывшая промзона полностью преобразится. Для этого специалисты разработали единую архитектурную концепцию. Достопримечательностью нового района станет башенный кран высотой 49 метров (раньше он занимался разгрузкой барж). Его планируют реконструировать в память об истории локации. В качестве еще одной отсылки здесь разместят арт-объект в виде пирамиды из бетонных плит, которыми был вымощен грузовой порт.

Помимо того, на территории бывшей промзоны появится настоящий культурный кластер. Местные жители, не уходя далеко от дома, смогут посетить музей, театр, летний кинотеатр и амфитеатр под открытым небом. Также здесь обустроят плавучую сцену для музыкальных фестивалей и лес с арт-объектами, которые создали современные художники.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, новая локация закрепит за собой звание "третьего центра" города.





Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы Досуговая зона объединит театр и музей современного искусства. Между ними будет пролегать улица сакуры, которая свяжет культурное пространство с набережной, плавучей сценой на Москве-реке для музыкальных фестивалей, открытым амфитеатром и еще одним центром искусства.

В столичном Стройкомплексе уточнили, что девелоперы при благоустройстве Южного порта уделят особое внимание инфраструктуре культуры и отдыха. Например, для одного из кварталов разрабатывают концепцию скульптур на набережной, променадов и прочих городских пространств. Другой проект подразумевает создание искусственной реки в центре внутреннего двора, которая образует сеть островов с различными зонами отдыха.

