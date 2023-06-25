Собянин рассказал о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Южный порт"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продолжается комплексное развитие территории бывшей промзоны "Южный порт", для улучшения транспортной инфраструктуры в районе будет возведена магистраль "Печатники – Братеево". Об этом сообщил Сергей Собянин в официальном телеграм-канале.

"Обновленное пространство станет новым центром городской жизни, а значит, должно быть готово к большим транспортным нагрузкам. Сейчас у жителей части близлежащих районов есть только два выезда в сторону центра и в область: Волгоградский проспект и Люблинская улица", – отметил он.

Собянин добавил, что магистраль позволит создать новое направление от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД и сможет обеспечить движение транспорта между районами Центрального, Южного и Юго-Восточного округов а также с ближайшими районами Московской области.



По его словам, возведение магистрали в том числе уменьшит нагрузку на уже существующие дороги.

"Для создания магистрали построим несколько проездов и путепроводов, проведем реконструкцию и расширим часть улиц", – рассказал градоначальник.

Важным объектом в развитии транспортной инфраструктуры столичного района станет возведение станции метро "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии, подчеркнул Собянин. К станции также будет примыкать пешеходная эстакада, с которой жители столицы смогут выйти к Москве-реке,

Мэр Москвы добавил, что в ходе строительства все пешеходные зоны будут обустроены для удобства граждан.



Ранее Собянин сообщал, что в столице завершается строительство участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Лухмановской до Покровской улицы.

Он напомнил, что проект включает в себя строительство 4,7 километра дорог, двух путепроводов в районе примыкания основного хода МСД к Лухмановской и Покровской улицам, а также подземного пешеходного перехода в районе Сочинской улицы. Работы планируется завершить уже в сентябре, подчеркнул мэр города.



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