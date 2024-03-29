В Обручевском районе Москвы построят сквер и городскую площадь

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Городскую площадь и сквер возведут рядом со строящимся бизнес-центром Level Work "Воронцовская" на улице Академика Семенихина в Москве. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что все работы на территории, площадь которой составила 2,5 тысячи квадратных метров, проведут за счет инвестора.

"Через площадь можно будет дойти до станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро", – добавил Бочкарев.

Как отметил вице-мэр, на первом этаже бизнес-центра планируется создать торговую галерею с магазинами, кафе и бытовыми сервисами.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, за счет городских и частных инвестиций Обручевский район становится более современным и комфортным для проживания.

"Например, в новом проекте бизнес-центра девелопер заранее предусмотрел благоустроенную площадь, которая станет пространством для отдыха и местом встреч, добавит комфорта. В небольшом сквере высадят деревья и разобьют клумбы, разместят скамейки и малые архитектурные формы", – пояснил Кузнецов.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что жилые микрорайоны на месте бывшей промзоны Южный порт возведут в том числе по программе комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас на территории на разных стадиях находятся четыре проекта КРТ. Территории одного из участков площадью 39,7 гектара обустраивают собственники, которые построят здесь около 1,5 миллиона "квадратов" разных помещений, включая более 1 миллиона квадратных метров жилья.