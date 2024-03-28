В Москве по программе реновации строится и проектируется почти полтысячи домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По программе реновации в Москве проектируют 243 и строят 226 домов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реновация жилого фонда остается самой масштабной градостроительной программой, реализуемой в мировых мегаполисах. С начала программы уже построены 305 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров", – рассказал вице-мэр.

Площадь проектируемых сейчас домов оценивается в 4,6 миллиона квадратных метров, строящихся – в 4,3 миллиона "квадратов".

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что программа реновации пользуется популярностью у москвичей. Каждый 20-й житель города планирует решить квартирный вопрос с помощью нее.

Ранее стало известно, что до конца года в Северном Тушине возведут новостройку по программе реновации. В ней предусмотрено 719 квартир, включая 180 однокомнатных, 410 двухкомнатных и 129 трехкомнатных. Вокруг выполнят благоустройство, а внутри жилых корпусов появится закрытый двор без машин.