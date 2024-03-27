Зоны отдыха обустроят на крыше делового центра в Савеловском районе

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Озелененные террасы с зонами для отдыха сотрудников создадут на кровле делового здания TWIST. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, к 2025 году планируется завершить монолитные работы и начать монтаж фасадов в деловом центре на Бутырской улице.

"Первый этаж здания будет отведен для ретейла", – прокомментировал Бочкарев.

Заммэра отметил, что деловой центр отличается футуристичным дизайном: каждый последующий этаж по площади больше предыдущего, а сам дом "закручивается".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что здание станет новой архитектурной доминантой Савеловского района.

"Для отделки мы используем изогнутое панорамное остекление. Оно придает футуристичности и заметности облику объекта, который дополняется вечерней подсветкой", – дополнил он.

Ранее в центре Москвы завершили строительство нового корпуса Третьяковской галереи. Внутри здания расположились выставочные площади и световой атриум с панорамным видом на Кадашевскую набережную.

