В Москве отреставрируют фасады городской усадьбы Баевых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Фасады семейной усадьбы купцов Баевых, которая является объектом культурного наследия, будут отреставрированы. Сейчас там проходят подготовительные работы, на территорию завозят необходимые материалы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Здания расположены на проспекте Мира, дом 52, строения 1 и 2, в настоящий момент там расположено посольство Замбии. Специалистам предстоит высадить на территории леса. Как уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, усадьба сохранила основные объемно-пространственные характеристики и ценный декор фасадов.

"Например, асимметрично расположенный эркер с кронштейнами и фасадной лепниной. Кроме того, одним из главных украшений усадьбы является зимний сад в переходе между строениями. Он имеет три арочных окна с интересными обрамлениями", – сказал он.

С его слов, специалисты удалят поздние штукатурные слои с фасадов до основания кирпичной кладки и полностью расчистят ее, отобьют участки отходящей штукатурки, а также заделают выбоины в лепном декоре. Кроме того, работникам предстоит снять шаблоны с профилей, воссоздать по ним утраченные фрагменты декора и восстановить известковые швы.

Усадьба была построена еще в XIX веке. После пожара 1812 года деревянная застройка на 1-й Мещанской улице (сегодня – проспект Мира. – Прим. ред.) постепенно сменилась каменными двухэтажными домами. На территории зданий в те времена находится ампирный особняк, который принадлежал в 1816-м московскому купцу Василию Ерофееву.

Уже в 1896 году по проекту Владимира Чагина на свободном участке вдоль улицы построили двухэтажное здание с антресолями в эклектичном стиле. Особняк соединили с главным домом переходом с зимним садом на уровне второго этажа.

Накануне стало известно, что специалисты благоустроили фасад особняка в Лопухинском переулке, где ранее жил столичный предприниматель Яков Рекк. Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, отдельное внимание реставраторы уделили декоративным элементам: лепнине, карнизам и гипсовым поясам.