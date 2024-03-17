Фасад здания 1902 года постройки отремонтируют в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фасад здания культурного наследия регионального значения "Ювелирная фабрика О. Ф. Курлюкова с конторой и магазином" отремонтируют в Колпачном переулке в центре столицы. Разрешение на работы выдало Мосгорнаследие, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Главный фасад выполнен в стиле модерн. Его композиционная структура и архитектурно-художественное оформление сохранились до наших дней", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалистам необходимо будет расчистить цоколь, стены и заделать мелкие трещины. Оконные металлические решетки планируется очистить от ржавчины и обработать специальными составами. Также в рамках работ будут заменены поврежденные части водосточных труб и подоконные отливы.

Работы стартуют при устойчивой плюсовой температуре.

Купец Курлюков, который владел участком, где находится здание, занимался торговлей золотых, серебряных и бриллиантовых изделий. В 1902 году здесь построили фабрику, которая работала до 1917 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося архитектора Федора Шехтеля, который является автором около 90 столичных объектов культурного наследия. За последние 13 лет город отреставрировал порядка сорока их них. Как рассказал мэр столицы, в городе завершилась реставрация фасадов особняка в Ермолаевском переулке.



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