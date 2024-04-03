Более 10 спортивных площадок возведут на территории промзоны Южный порт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 10 спортивных площадок с тренажерами возведут на территории бывшей промзоны Южный порт, пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на комитет по архитектуре и градостроительству столицы.

Проектом предусмотрено создание на территории Южного порта различных мест для отдыха, детских и спортивных площадок. В частности, здесь построят зону "Пустыня" для игры в петанк и воркаута, а у воды появится набережная протяженностью более 400 метров с велодорожками.

Также в рамках строительства новых жилых домов проектируются велодорожки общей протяженностью свыше трех километров.

"На территории бывшей промзоны Южный порт планируется создать парки общей площадью 25 гектаров и обустроить детские и спортивные площадки", – уточнила руководитель комитета Юлиана Княжевская.

В результате, подчеркнула она, бывшая промзона станет одним из самых спортивных районов столицы. Княжевская напомнила, что здесь появится свыше 7 миллионов квадратных метров недвижимости, включая более 4 миллионов "квадратов" жилья и 260 тысяч квадратных метров социальных объектов. Предполагается, что в "Южном порте" возведут музей современного искусства и театр, а также лес с арт-объектами от современных художников.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказывал, что сейчас на месте бывшей промзоны на разных стадиях находятся четыре проекта КРТ. Территории одного из них площадью 39,7 гектара обустраивают собственники, они построят 1,5 миллиона "квадратов" разных помещений. Другими проектами запланирована реализация свыше миллиона промышленных, общественно-деловых и социальных объектов, а также еще более 900 тысяч квадратных метров жилья.