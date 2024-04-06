Ландшафтный парк появится в Обручевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

На территории жилого комплекса в Обручевском районе Москвы появится ландшафтный экопарк. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках строительства четырех жилых корпусов на 826 квартир на улице Академика Челомея будет проведено комплексное благоустройство территории, включающее создание ландшафтного парка с детскими площадками, зонами для занятий спортом, центральным пешеходным бульваром", – цитируют Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Жилые корпуса площадью 83,5 тысячи "квадратов" уже ввели в эксплуатацию. В дальнейшем на территории ЖК построят офисный корпус и детский сад на 81 место.

В ближайшее время инвестор начнет реализовывать проект по благоустройству. В рамках него высадят 26 сортов растений, включая 20 видов кустарников и деревьев. Шесть видов растений будут многолетними.

Между тем в ближайшее время в Даниловском районе Москвы начнут озеленение первой части будущего променада. Он протянется вдоль первых этажей домов, где в дальнейшем размесят коммерческую инфраструктуру с магазинами и кафе.

