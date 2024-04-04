Общественные пространства появятся на Озерной улице в районе Очаково-Матвеевское

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Общественные пространства с сухим фонтаном появятся на Озерной улице в Очаково-Матвеевском, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Городскую площадь возведут в рамках строительства 13 домов за счет инвестора. Также вдоль реки Очаковки обустроят набережную длиной 200 метров", – прокомментировал он.

По словам заммэра, на открытой площади построят сухой фонтан. Работы по благоустройству планируется начать в III квартале 2024 года.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов отметил, что во дворе жилого комплекса "Level Мичуринский" появится видовой мост.

"Перепад высот на участке создаст многоуровневое пространство, плавно перетекающее в Очаковский парк, который станет логическим продолжением двора проекта", – подчеркнул архитектор.

Кузнецов сообщил, что двор ЖК охватит 13 корпусов, расположенных вдоль заказника "Долина реки Очаковки". На территории разместят вертикальную досуговую площадку длиной 128 метров и шириной 3 метра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной. На проезжей части уложат новый асфальт и улучшат внутриквартальные связи для пешеходов и автомобилистов.