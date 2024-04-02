Городской променад появится в Даниловском районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Городской променад длиной около 230 метров проложат вдоль улицы Летниковской, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, весной 2024 года начнется озеленение первой части променада. Работы по благоустройству проведут за счет внебюджетных источников.

"Променад протянется вдоль первых этажей домов, где в дальнейшем размесят коммерческую инфраструктуру с магазинами и кафе", – прокомментировал Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что создание общедоступного пешеходного пространства входит в строительство шести жилых корпусов, рассчитанных на 1 511 квартир. Общая площадь проекта составляет 198,3 тысячи квадратных метров.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что вдоль променада установят 20 клумб из декоративного бетона с соснами-бонсай, злаковыми и кустарниками.

По его словам, тротуарное мощение будет выполнено из гранитных плит и брусчатки светло-серых оттенков.

Ранее Бочкарев сообщил о появлении прогулочных маршрутов в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе. Длина благоустроенных береговых линий составит 3,5 километра по обе стороны Москвы-реки.