06 марта, 12:56Город
Прогулочные маршруты у воды появятся в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Длина благоустроенных береговых линий в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе составит 3,5 километра по обе стороны Москвы-реки. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Так, по его словам, набережная возле Нагатинского Затона практически достроена и сейчас ее протяженность составила 1,5 километра. Однако он уточнил, что на самом широком изгибе Москвы-реки, а именно на участке от Кожуховского затона и до Перервинского плеса, специалисты только планируют приступить к работе. При этом Бочкарев подчеркнул, что эти проекты удалось реализовать благодаря вкладу инвесторов в строительство жилья на близлежащих участках.
Главный столичный архитектор Сергей Кузнецов добавил, что обновленные набережные будут представлять собой "дачу в городе".
"Причальная стенка и глубина реки до четырех метров позволяют создать в Южном порту марину для яхт и катеров. Вдоль реки появится зеленый променад с местами отдыха и ретейлом, настоящей достопримечательностью станут аквакомплекс и плавучие бани на понтонах, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде", – заключил он.
Ранее Бочкарев сообщил, что на территории Южного порта появятся искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе, сухой фонтан и водная игровая площадка со специальным оборудованием. По его словам, там планируется реорганизовать прибрежную зону Москвы-реки, длина которой составляет порядка трех километров.
Новые объекты водной инфраструктуры станут частью большой программы реконструкции береговой линии Южного порта и сохранения его культурного и исторического наследия, заключил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Берег Москвы-реки благоустроят в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе
Читайте также
- Для прогулок, спорта и отдыха: как меняются набережные в Москве
- Москвичам рассказали о преображении промзоны Южный порт после благоустройства