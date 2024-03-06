Прогулочные маршруты у воды появятся в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Длина благоустроенных береговых линий в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе составит 3,5 километра по обе стороны Москвы-реки. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, по его словам, набережная возле Нагатинского Затона практически достроена и сейчас ее протяженность составила 1,5 километра. Однако он уточнил, что на самом широком изгибе Москвы-реки, а именно на участке от Кожуховского затона и до Перервинского плеса, специалисты только планируют приступить к работе. При этом Бочкарев подчеркнул, что эти проекты удалось реализовать благодаря вкладу инвесторов в строительство жилья на близлежащих участках.

Главный столичный архитектор Сергей Кузнецов добавил, что обновленные набережные будут представлять собой "дачу в городе".

"Причальная стенка и глубина реки до четырех метров позволяют создать в Южном порту марину для яхт и катеров. Вдоль реки появится зеленый променад с местами отдыха и ретейлом, настоящей достопримечательностью станут аквакомплекс и плавучие бани на понтонах, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде", – заключил он.

Ранее Бочкарев сообщил, что на территории Южного порта появятся искусственная река, понтонный бассейн на открытом воздухе, сухой фонтан и водная игровая площадка со специальным оборудованием. По его словам, там планируется реорганизовать прибрежную зону Москвы-реки, длина которой составляет порядка трех километров.

Новые объекты водной инфраструктуры станут частью большой программы реконструкции береговой линии Южного порта и сохранения его культурного и исторического наследия, заключил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.



Берег Москвы-реки благоустроят в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе