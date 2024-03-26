Собянин рассказал о планах благоустройства сада "Аквариум"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сад "Аквариум" на Большой Садовой улице благоустроят к осени, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра Москвы, речь идет о зеленом оазисе площадью всего один гектар, расположенном в самом центре столицы.

"Аквариум" – не только излюбленное место отдыха жителей окрестных домов, но и настоящее зеленое фойе театра Моссовета. Так как речь идет об объекте культурного наследия, к благоустройству подойдем особенно бережно – привычный облик и планировка сохранятся. Но вместе с тем сад станет современнее и комфортней", – отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что широкий удобный променад будет вести от входа к театру, но старую бетонную плитку со сколами и трещинами заменят на гранит. Дорожку вдоль забора Военно-политической академии покроют гранитным отсевом.

Расположенную в глубине колоннаду в античном стиле с фигурами муз Талии и Мельпомены, а также грот с мини-фонтаном в виде головы Медузы Горгоны почистят. Отремонтируют большой фонтан с бронзовой скульптурой Аполлона, фонтан перед зданием театра – Сатира с флейтой Пана, а также фонтан-ручей, который связывает все остальные в единый комплекс.

Территорию озеленят, высадив там 3,2 тысячи различных кустарников, разобьют новый газон и цветники из многолетников – хосты, астильбы, вербейника, роджерсии и папоротников. В тени деревьев установят дополнительные лавочки и урны.

Почистят и приведут порядок ограду парка. Это массивная решетка, которая появилась в 1975 году, и с тех пор является неотъемлемой частью ансамбля. У входа появятся парадные фонари в историческом стиле со светильниками, напоминающими старинные газовые лампы. Более того, свыше 50 подобных фонарей установят по всему пространству "Аквариума".

Также у входа установят несколько видеоэкранов, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей. Существующие в парке афиши-лайтбоксы заменят на новые.

В рамках программы "Чистое небо", электрические линии, питающие фонари, видеоэкраны, лайтбоксы и ландшафтную подсветку, разместят под землей. Что касается дождевой канализации, планируется проложить дополнительные трубы и установить три новых колодца.



"Уже к осени этот маленький уютный зеленый уголок Москвы вновь предстанет во всей своей красе", – заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин заявил, что еще два участка парка "Яуза" будут благоустроены в этом году. Он обратил внимание, что создание парка – это настоящий мегапроект последних лет.