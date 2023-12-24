В ТиНАО появится крупнейший в России аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В поселении Сосенском ТиНАО появится крупнейший в России аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый аквакурорт войдет в состав событийно-развлекательного кластера, который формируется около станции метро "Прокшино".

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, концепция и архитектурно-градостроительное решение терминального комплекса уже утверждены.

"Аквакурорт площадью 125,5 тысячи квадратных метров станет самым большим крытым объектом развлечений на воде в России. Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с аттракционами", — рассказал Бочкарев.

Сообщается также, что территория вокруг аквакурорта превратится в большой парк, через который можно будет пройти от станции метро. Здесь появится променад, а также пешеходные и велосипедные дорожки. Возле входа появится уличная терраса-кафе с навесом.

Ранее стало известно, что в районе Дорогомилово на территории жилого комплекса "River Park Towers Кутузовский" появится "Зеленая комната" и спортплощадка с амфитеатром. Внутри будут зона для разминки, тренажеры, профессиональный тренировочный комплекс, площадка с боксерскими грушами.

Крупнейший в России крытый курорт построят в Москве