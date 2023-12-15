"Зеленая комната" и спортплощадка с амфитеатром появятся в Дорогомилове

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

"Зеленая комната" и спортплощадка с амфитеатром появятся в столичном районе Дорогомилово на территории жилого комплекса "River Park Towers Кутузовский". Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В "зеленую комнату", стены которой выполнены из крупных деревьев и высоких живых изгородей, поместят зону для воркаута, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Площадь пространства составит 200 квадратных метров, его оборудуют навесами, которые защищают от яркого солнца или непогоды.

Уточняется, что внутари будут зона для разминки, тренажеры, профессиональный тренировочный комплекс, площадка с боксерскими грушами, столы для пинг-понга, пространство с тумбами для пресса и отжиманий.

Помимо этого, желающие смогут воспользоваться скалодромом, брусьями, турниками, кольцами для упражнений. Стены защитят от берегового бриза, будут снижать уровень шума, создадут ощущение уединения и камерности.

Второй площадкой будет территория площадью 300 "квадратов" для игровых видов спорта. Здесь появятся игровое поле с воротами для мини-футбола и волейбольной сеткой, поле для стритбола, теннисная стенка, места для отдыха и питьевые фонтанчики, говорится в тексте.

Подчеркивается, что для комфорта жильцов авторы проекта предусмотрели малые архитектурные формы. В частности, амфитеатр – трибуну для наблюдения за спортивными состязаниями и релаксации. Вокруг площадки высадят деревья, кустарники, травы, рабочие проведут озеленение.

Пространства будут концептуальным продолжением благоустройства набережных, заключили в сообщении.

Между тем специалисты возведут жилой комплекс "Квартал Герцена" с благоустроенными дворами, террасами для отдыха на крышах, а также плейхабом в столичном районе Бирюлево Восточное.

Также Сергей Собянин рассказал, что столичная спортивная инфраструктура выросла и стала разнообразной. Так, на сегодняшний день в Москве существует более 29 тысяч спортивных зон.

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