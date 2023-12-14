В Москве появится жилой комплекс с амфитеатром и плейхабом в Бирюлеве Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты возведут жилой комплекс "Квартал Герцена" с благоустроенными дворами, террасами для отдыха на крышах, а также плейхабом в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект возведут на участке площадью 28 гектаров на 25-м–26-м километрах МКАД.

"В основу архитектурной концепции выбран образ "зеленой долины", который отражается в простой геометрии зданий и благоустройстве, а также цветовых решениях природных, натуральных оттенков", – поделился вице-мэр.

Бочкарев уточнил, что в первую очередь специалисты построят урбан-блок общей площадью 57,8 тысячи "квадратов" с подземным паркингом и жилыми секциями на 744 квартиры. Рядом с ним появится плейхаб, который поделят на тематические модули.

На территории пространства возведут площадь с арт-объектом и амфитеатром, встроенным в ландшафт, отметил заммэра. Участки рядом с жилым комплексом благоустроят, там будет организован пешеходный бульвар протяженностью 367 метров. По словам Бочкарева, вдоль него разместят коммерческую инфраструктуру, а также высадят кустарники и деревья.

В плейхабе также разместят игровую зону с деревянными модулями из кубических пергол, поделился вице-мэр. На территории организуют место для детей и взрослых с баскетбольной площадкой, столами для настольного тенниса, а также спортивную площадку с тренажерами.

В общей сложности специалисты намерены построить в жилом комплексе 12 новостроек общей площадью 717,6 тысячи "квадратов". Девелопером стала группа "Самолет", заключил глава Стройкомплекса.

Ранее стало известно, что за последние 10 лет в бывших промзонах Москвы ввели в эксплуатацию свыше 38,4 миллиона квадратных метров недвижимости – это 1 115 объектов. Как уточнил Бочкарев, это свидетельствует об инвестиционной привлекательности территорий, грамотно выбранном градостроительном векторе развития города.