Колесо обозрения высотой с 12-этажный дом открыли в парке "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Сокольники" открыли колесо обозрения высотой 35 метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"В парке "Сокольники" начинает работу колесо обозрения, которое станет самой яркой точкой площадки аттракционов. Высота нового колеса обозрения в "Сокольниках" – 35 метров, что соразмерно 12-этажному дому", – рассказали в пресс-службе.

Для посетителей на аттракционе оборудовано 18 кабинок, каждая из которых способна принять до шести человек. Закрытые кабины имеют панорамное остекление, внутри работают кондиционеры и обогревательная система.

"Колесо обозрения имеет 10 скоростей, а один круг можно пройти в среднем за 7–10 минут", – уточнили в пресс-службе.

Аттракцион прошел все необходимые тестирования и проверки и имеет сертификат безопасности. Колесо обозрения будет работать в течение всего года. Всего в парке "Сокольники" можно прокатиться на 23 аттракционах.

Ранее сообщалось, что в августе на Воробьевых горах появится новая воздушная трасса для поклонников экстрима Skypark Moscow. Аттракцион троллей Zipline свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники".

Развлекательный аттракцион представляет собой спуск по стальному канату с использованием сил земного притяжения c помощью специального устройства.

