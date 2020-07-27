Новая воздушная трасса появится на Воробьевых горах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Новая воздушная трасса для поклонников экстрима Skypark Moscow появится в августе на Воробьевых горах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу спортивно-развлекательного комплекса Воробьевы горы.
В парке для горожан расположатся высотные аттракционы, а также троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе. Первым аттракционом станет троллей Zipline, который свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники".
В пресс-службе отметили, что аттракцион сможет развивать скорость до 60 километров в час. Развлекательный аттракцион представляет собой спуск по стальному канату с использованием сил земного притяжения c помощью специального устройства.
Ранее сообщалось, что в парках "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня" , "Кузьминки", Таганском парке, "Митино" и Измайловском парке открылись веревочные городки. Их наполнили тарзанками, подвесными мостами и канатными лабиринтами, прикрепленными к стволам деревьев и столбам на высоте до 22 метров.
Такие аттракционы часто называют панда-парками в честь бамбуковых медведей, которые большую часть своей жизни проводят на деревьях. За вход в веревочные городки придется заплатить. Узнать цены и купить билеты можно на официальных сайтах зон отдыха.
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