В восьми столичных парках открылись веревочные городки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В восьми парках столичного департамента культуры открылись веревочные городки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Тарзанки, подвесные мосты и канатные лабиринты, прикрепленные к стволам деревьев и столбам на высоте до 22 метров, ждут посетителей в парках "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня" , "Кузьминки", Таганском парке, "Митино", "Красная Пресня" и Измайловском парке.
Такие аттракционы часто называют панда-парками в честь бамбуковых медведей, которые большую часть своей жизни проводят на деревьях. За вход в веревочные городки придется заплатить. Узнать цены и купить билеты можно на официальных сайтах зон отдыха.
Как рассказали рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, эти веровочные городки рассчитаны для взрослых и детей разного уровня спортивной подготовки.
"Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили". Зато для тех, кто ее проходит до конца, открывается потрясающий вид на Москву-реку", – подчеркнули в ведомстве.
Шесть парков Москвы также приглашают всех желающих на бесплатные беговые тренировки. Все занятия проходят под руководством профессиональных инструкторов.
Москвичей также пригласили на бесплатные занятия танцами в парках. Профессионалы и любители могут улучшить и приобрести навыки в исполнении танго и вальса, ча-ча-ча, румбы, зумбы и сальсы. Занятия проходят в 10 парках Москвы.
Актуальное расписание тренировок можно найти на их официальных сайтах. На некоторые занятия необходима предварительная регистрация. Также в 23 зонах отдыха столицы можно бесплатно тренироваться на свежем воздухе. В программу тренировок входят аэробика, стретчинг, а также танцевальный фитнес и бокс.
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