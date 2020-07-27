В восьми столичных парках открылись веревочные городки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В восьми парках столичного департамента культуры открылись веревочные городки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тарзанки, подвесные мосты и канатные лабиринты, прикрепленные к стволам деревьев и столбам на высоте до 22 метров, ждут посетителей в парках "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня" , "Кузьминки", Таганском парке, "Митино", "Красная Пресня" и Измайловском парке.

Такие аттракционы часто называют панда-парками в честь бамбуковых медведей, которые большую часть своей жизни проводят на деревьях. За вход в веревочные городки придется заплатить. Узнать цены и купить билеты можно на официальных сайтах зон отдыха.

Как рассказали рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, эти веровочные городки рассчитаны для взрослых и детей разного уровня спортивной подготовки.

"Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили". Зато для тех, кто ее проходит до конца, открывается потрясающий вид на Москву-реку", – подчеркнули в ведомстве.

Шесть парков Москвы также приглашают всех желающих на бесплатные беговые тренировки. Все занятия проходят под руководством профессиональных инструкторов.

Москвичей также пригласили на бесплатные занятия танцами в парках. Профессионалы и любители могут улучшить и приобрести навыки в исполнении танго и вальса, ча-ча-ча, румбы, зумбы и сальсы. Занятия проходят в 10 парках Москвы.

Актуальное расписание тренировок можно найти на их официальных сайтах. На некоторые занятия необходима предварительная регистрация. Также в 23 зонах отдыха столицы можно бесплатно тренироваться на свежем воздухе. В программу тренировок входят аэробика, стретчинг, а также танцевальный фитнес и бокс.

