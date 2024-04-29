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29 апреля, 12:30

Экономика

Специалисты рассказали об аренде загородных домов на майские выходные и предстоящее лето

Специалисты рассказали об аренде загородных домов на майские выходные и предстоящее лето

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Москвичи начали планировать отдых на майские выходные и лето, поэтому стали интересоваться арендой загородного дома. Как отметили эксперты, дома начинают арендовать на весенне-летний сезон в марте. Известно, что спрос на аренду увеличился вдвое в марте 2024 года на сравнении с аналогичным периодом в 2023 году.

Сколько стоит аренда коттеджа в Подмосковье? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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