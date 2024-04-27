Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие часы в Москве ожидаются ливни и сильный ветер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

"В ближайшие один-два часа с сохранением в первой половине дня 27 апреля в Москве ожидается сильный дождь, гроза, ветер до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой в ведомстве рекомендовали автомобилистам быть более внимательными на дорогах, а также двигаться со сниженной скоростью и избегать внезапных маневров. В телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы отметили, что осторожность на улицах также должны соблюдать пешеходы.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в субботу в Москве выпадет 10–12 миллиметров осадков. Такой объем равноценен 30% месячной нормы осадков.

Ясная погода вернется в Москву в среду, 1 мая. В этот день в столице прогнозируется до 20 градусов днем и до 12 градусов ночью. Кратковременный дождь прогнозируется только 2 мая.

