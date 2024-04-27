Дептранс Москвы призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах из-за непогоды в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, 27 апреля ожидается дождь, температура воздуха будет от 15 градусов. В департаменте посоветовали не оставлять машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о сильном дожде и грозе 27 апреля. По данным синоптиков, в субботу ожидается облачная погода с прояснением. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.