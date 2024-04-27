Более 70% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Более 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы 27 апреля с 10:00 до 11:00, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригады "Мосводостока" оперативно открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.

В ближайшие часы осадки будут такими же интенсивными. Порывы ветра сегодня могут достигать 15 метров в секунду. В ведомстве попросили горожан быть внимательными на улице в условиях плохой погоды.

В свою очередь, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала RT, что 27 апреля к 17:00 можно ожидать более спокойную погоду в столице.

По словам синоптика, зона сильных осадков не охватила всю территорию Москвы. В 11:00 интенсивный дождь прошел на северо-востоке и востоке столицы. Она уточнила, что с 09:00 до 11:00 количество осадков в этих районах превысило отметку 20 миллиметров.

Позднякова спрогнозировала, что к 17:00 погода "успокоится" на всей территории Москвы и Подмосковья. Фронт отступит и погоду будет определять "погожий антициклон", заключила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в течение часа в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. В столице прошел летний ливень, который местами сопровождался грозой. На ВДНХ выпало 11,4 миллиметра, что составляет порядка 30% месячной нормы.