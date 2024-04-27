300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города из-за непогоды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за непогоды на улицах города дежурят 300 бригад Мосводостока. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В отдельных районах столицы идет ливневый дождь, местами гроза. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", – информировали в ведомстве, напомнив москвичам о необходимости соблюдать осторожность на улицах.

Специалисты Мосводостока ликвидируют последствия сильных осадков с применением 290 единиц техники.

Сообщить о скоплениях воды около жилых домов можно, обратившись в управу района или префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 или оставив заявку на портале "Наш город".

Обратиться по вопросам ликвидации скоплений воды на дорогах и во дворах можно в Мосводосток по телефону 8 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46. Дополнительно операторы рассматривают заявки москвичей на странице Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

В субботу, 27 апреля, в Москве выпадет от 10 до 12 миллиметров осадков. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что такой объем равен 30% месячной нормы осадков.

Из-за неблагоприятных погодных условий столичный Дептранс и ГИБДД рекомендовали автомобилистам соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходов призвали не торопиться и внимательнее переходить дорогу только в положенных местах.

