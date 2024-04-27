ГИБДД рекомендовала водителям строго соблюдать правила из-за непогоды в Москве

ГИБДД рекомендовала водителям строго соблюдать правила дорожного движения из-за непогоды в Москве, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Их просят держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, снижать скорость у пешеходных переходов. Пешеходов призывают быть внимательными, переходя проезжую часть.

"Берегите себя. Спешить некуда", – говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что дождь с грозой и сильный ветер сохранятся в столице до конца дня. В связи с этим интенсивное движение сейчас наблюдается на МКАД в районе Варшавского шоссе, на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Вечером локальные затруднения ожидаются по направлению в область на шоссе Энтузиастов и на Ленинградском шоссе.

В Дептрансе также предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта из-за непогоды. Там уточнили, что некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, а также призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ливни и ветер до 15 метров в секунду накрыли Москву 27 апреля. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в субботу в Москве выпадет 10–12 миллиметров осадков. Такой объем равноценен 30% месячной нормы осадков.

Из-за непогоды на улицах города дежурят 300 бригад Мосводостока. Специалисты ликвидируют последствия сильных осадков с применением 290 единиц техники.

Сообщить о скоплениях воды около жилых домов можно, обратившись в управу района или префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 или оставив заявку на портале "Наш город".

Ясная погода вернется в Москву в среду, 1 мая. В этот день в столице прогнозируется до 20 градусов днем и до 12 градусов ночью. Кратковременный дождь прогнозируется только 2 мая.

