Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 27 апреля, в Москве выпадет почти треть месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на город прольется 10–12 миллиметров осадков. Это составляет 30% от месячной нормы, или ведро воды на квадратный метр.

Гидрометцентр России ранее сообщал, что осадки в Москве будут сопровождаться грозой и сильным ветром. Температура воздуха днем в столице при этом будет в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов. Скорость порывов ветра местами будет достигать 15 метров в секунду.

В связи с прогнозирующейся непогодой столичный Дептранс призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим. Из-за сильного ветра водителям посоветовали не оставлять машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

