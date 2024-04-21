МЧС: сильный ливень и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный ливень и гроза придут в столицу в ближайшие часы. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Москве.

"В ближайшие два часа с сохранением в первой половине ночи с 21 на 22 апреля в отдельных районах Москвы, преимущественно в ТиНАО, ожидаются ливневый дождь, гроза", – уточняется в публикации.

Ведомство напомнило о мерах безопасности в условиях непогоды. Автомобилистов просят снизить скорость, соблюдать дистанцию между машинами, не совершать резких маневров и не оставлять транспортное средство рядом с деревьями. Пешеходов, в свою очередь, призывают держаться подальше от шатких конструкций.

Граждане всегда могут обратиться за помощью, позвонив по номерам 101, 112 и телефону доверия 8 (495) 637-22-22.

На портале мэра и правительства Москвы тоже появилось предупреждение о грозе. По данным синоптиков, в столице сохраняется порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал усиление ветра и скоротечные ливни в городе в понедельник, 22 апреля. По его словам, в ночное время столбики термометров будут на уровне 8–13 градусов, днем температура будет колебаться в диапазоне 13–18 градусов.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что во второй половине недели температура в Москве может вырасти до 19 градусов.

