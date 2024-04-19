Синоптик Шувалов пообещал москвичам потепление до 19 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура во второй половине следующей недели в Москве вырастет до 19 градусов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"В Московском регионе циклон принесет дожди в понедельник (22 апреля. – Прим. ред.), большую часть недели температура в дневные часы будет находиться в диапазоне 10–15 градусов", – указал он.

По словам специалиста, несмотря на потепление, в ночь на среду, 24-го числа, есть вероятность похолодания до 0 градусов. Это связано с приходом в регион антициклона, однако Шувалов считает, что заморозков, скорее всего, не будет.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о девятибалльном шторме, который атакует несколько российских регионов 19 апреля.

По данным городского хозяйства столицы, сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду сохранится до конца пятницы. Городские службы просят москвичей быть особенно внимательными и осторожными на улицах.