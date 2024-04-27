Синоптик Вильфанд: около 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за час

Видео: Москва 24

За час в Москве выпало около 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас в Москве прошел дождь, он был интенсивный, летний, всего за час выпало от 8 до 11 миллиметров осадков. На ВДНХ выпало 11,4 миллиметра – это около 30% месячной нормы", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам синоптика, в Москве прошел настоящий летний ливень. Местами осадки сопровождались грозой.

Дождь в Москве продлится после полудня, а затем, после небольшого перерыва, пойдет снова. Однако во второй половине дня осадки не будут такими интенсивными, уточнил Вильфанд. До 1 мая в городе прогнозируется ясная погода без дождей.



Видео: Москва 24