Криптобиржа Beribit заявила о старте выплат 27 апреля

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Первую партию выплат для клиентов криптобиржи Beribit, чьи счета успешно прошли аудит, произведут в субботу, 27 апреля, в 16:00. Об этом сообщается в телеграм-канале криптобиржи.

Сотрудники Beribit приложат все усилия, чтобы ускорить процесс аудита и минимизировать неудобства для пользователей, уточнили в пресс-службе сервиса.

Команда биржи криптовалют поблагодарила клиентов за терпение и понимание в этот период.

Ранее десятки клиентов Beribit штурмовали офис компании в башне "Федерация" в "Москва-Сити". Более 40 человек требовали возврата своих денег. Beribit заморозила активы вкладчиков несколько дней назад.

В конце марта силовики провели обыски в офисе криптобиржи. Правоохранители изъяли технику и оборудование.