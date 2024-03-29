Силовики провели обыски в офисе криптобиржи Beribit в Москве

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Силовые структуры провели обыски в офисе криптобиржи Beribit, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Офис расположен в деловом центре "Москва-Сити".

"Обыски в настоящее время завершены. Правоохранителями изъяты техника и оборудование", – говорится в сообщении.

При этом в телеграм-канале Beribit заверили своих клиентов и партнеров в сохранности и безопасности их средств и данных. В ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против платформы, подчеркнули в компании.

Криптобиржа также опровергла сообщения о том, что обыски имеют отношение к теракту в "Крокус Сити Холле".

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека.

Правоохранительные органы РФ задержали 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей теракта. Басманный суд Москвы заключил их под стражу до 22 мая.

Позднее суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а после арестовал восьмого подозреваемого. Следствие также задержало еще одного мужчину, который подозревается в финансировании террористов.



