Диетолог Стародубова назвала оптимальную разовую порцию шашлыка

До майских праздников, которые в этом году пройдут с 28 апреля по 1 мая и с 9-го по 12-е, осталось совсем немного. И традиционно многие отправятся отдыхать на природу и жарить на свежем воздухе шашлыки. Москва 24 выяснила, какова средняя разовая порция, какое мясо и соус выбирать, а также какие правила жарки соблюдать, чтобы не навредить здоровью.

Снижаем вред

Несоблюдение правил приготовления шашлыка может сказаться не только на его вкусе, но и сделает небезопасным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.



Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Приступать к приготовлению шашлыка можно, когда угли полностью прогорели и подернулись пеплом. Расстояние между углями и мясом должно быть примерно 30 сантиметров: это нужно, чтобы не допускать возникновения прямого контакта продукта с пламенем. Употребление мяса с темной подгорелой корочкой вредно для здоровья.

Дело в том, что при высокой термической обработке в мясе выделяются определенные соединения (гетероциклические амины), обладающие канцерогенным действием, объяснила диетолог.

Эксперт подчеркнула, что здоровому человеку не стоит употреблять больше 150 граммов шашлыка за один раз. При этом еще один важный момент: чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция.

"Лучше всего отдать предпочтение сортам с низким содержанием жира. Поскольку избыточное употребление насыщенных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – подчеркнула специалист.

Например, можно выбрать кролика, индейку, цыпленка, перепела. Также можно запечь на углях рыбу или морепродукты, например кальмаров или креветок: они источник незаменимых для организма пищевых веществ – омега-3 жирных кислот, йода и цинка.



В свою очередь, маринады для мяса лучше всего делать самим, а не покупать готовые в магазине, так как они, как правило, содержат слишком много соли и дополнительные жиры, если это, например, майонез, пояснила эксперт.



Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения В качестве домашнего маринада для мяса и рыбы можно использовать лимонный или другой свежевыжатый сок из кислых фруктов или ягод: киви, яблок, лайма, клюквы, смородины. Для белого мяса основой для маринада может стать натуральный йогурт пониженной жирности, пюре из свежих помидоров или даже минеральная газированная вода. Рыбу и морепродукты перед приготовлением можно слегка сбрызнуть лимонным соком для придания аромата.

Также не рекомендуется сочетать шашлык с другой тяжелой, жирной, жареной пищей и алкогольными напитками. Дополнить же мясо лучше всего свежими овощами и зеленью. Либо можно приготовить на гриле помидоры, сладкий перец, баклажаны, цукини, лук, чеснок и даже ломтики тыквы – это источник витаминов, минеральных веществ, клетчатки и биофлавоноидов.

"Из напитков можно выбрать травяной или обычный охлажденный чай, например, с добавлением лимона, мяты или других ароматных трав. Подойдет ягодный морс или домашний компот без добавления сахара или с минимальным его количеством", – посоветовала Стародубова.

Эксперт напомнила, что в жару особенно важно избегать употребления напитков с высоким содержанием сахара. Они способствуют развитию избыточной жировой массы тела, повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. К тому же сладкие напитки плохо утоляют жажду, и пить после их употребления хочется еще больше, отметила диетолог.

Пикник без отравления

Помимо правильной жарки шашлыка, отдыхающим важно помнить о еще нескольких правилах приготовления пищи на природе. Соблюдение этих рекомендаций позволит избежать отравления, подчеркнула Стародубова.

Нельзя допускать контакта сырых и готовых продуктов, а для приготовления мяса, рыбы и птицы важно использовать отдельную посуду, ножи, разделочные доски.

Необходимо позаботиться о достаточном количестве посуды и приборов для пикника. Нельзя есть из загрязненной в процессе приготовления пищи посуды – лучше использовать одноразовые вилки и тарелки.

Приступать к готовке можно только после тщательного мытья рук и обработки их антисептиком. А пользоваться на природе нужно бутилированной водой.

Хлеб и готовые продукты лучше заранее нарезать на порции, а затем упаковать в пищевые контейнеры или пленку.

Овощи, зелень и фрукты также желательно подготовить дома: удалить плодоножки и семена, тщательно вымыть под проточной водой. Заранее нарезанные продукты для салата нужно упаковать в пищевой контейнер, а заправлять блюдо можно перед подачей.

Не стоит брать скоропортящиеся продукты, например кондитерские изделия с кремом, салаты с добавлением мяса, рыбы, птицы, яиц, майонеза, сметаны, а также молочные продукты и заливные блюда, поскольку они являются благотворной средой для размножения болезнетворных бактерий.

Кроме того, во время пикника необходимо не допускать контакта продуктов с насекомыми и животными, заключила Стародубова.