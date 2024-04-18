ФАС призвала производителей и торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой

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ФАС РФ напомнила производителям и торговым сетям о необходимости сдерживания цен на куриные яйца из-за возможного увеличения спроса на продукцию перед Пасхой. Предупреждение было выслано всем участникам рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При снижении себестоимости продукции производителям посоветовали предусмотреть изменение ценовой политики и не повышать стоимость куриных яиц. Торговым сетям ведомство также рекомендовало при уменьшении отпускных цен поставщиками транслировать его конечным потребителям.

ФАС предупредила о возможном введении мер антимонопольного реагирования в случае выявления нарушений требований закона.

Ранее ФАС России начала проверки в отношении основных торговых сетей из-за роста стоимости яиц в магазинах. Так, мероприятия проведут в "Магните", "Дикси", "Перекрестке", "Метро", "Ашан", "Пятерочке", "Ленте" и "О’Кей". В ФАС напомнили, что при выявлении нарушений закона будут приняты меры реагирования.

