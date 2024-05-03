Мастер-классы и праздничные гулянья пройдут на фестивале "Пасхальный дар" в Москве

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Различные мастер-классы, спектакли и благотворительные акции пройдут на фестивале "Пасхальный дар" 3, 4 и 5 мая. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В эти дни все желающие могут написать картину, сделать пасхальное украшение в разных техниках, освоить навыки садоводства и даже снять мини-фильм", – указали там.

Мастер-классы по написанию сценария, взятию интервью, а также съемке мини-фильма и мультфильма пройдут на двух площадках "Кинодома" – на Городецкой улице и Волгоградском проспекте. А с 3 по 5 мая в шале "Домик столяра" на улице Перерве посетителям покажут, как создать и украсить деревянное яйцо на подставке в новгородской технике XVI века, обшить подставку под горячее в саранском стиле и создать декор для дома из фанеры.

На ботанических классах фестиваля гостей научат заботиться о растениях. Так, в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре и на Авиационной улице покажут, как проращивать семена и сажать овощи. Посетители смогут унести с собой мини-грядку с пряностями, а также научаться выращивать лимон из косточки.

"В сквере у станции метро "Некрасовка" все желающие посеют микрозелень и чайные травы в стильные емкости, научатся декорировать сад с помощью ярких надписей и стикеров, а также раскрашивать рабочие инструменты", – указали в пресс-службе.

Пасхальные празднования начнутся по всей столице 5 мая. В этот день на 16 площадках Москвы будут установлены гриль-очаги офиры и традиционные печи, в которых гостям предложат приготовить праздничные блюда по классическим и авторским рецептам.

В частности, мастер-классы пройдут на фестивальных площадках в Кузьминках, на Городецкой улице и на улице Перерве, в проезде Серебрякова и у Гольяновского пруда, на улицах Митинской и Авиационной, в Крюкове, на Профсоюзной улице и бульваре Дмитрия Донского, а также на Святоозерской улице и улице Теплый Стан.

Приобрести различные деликатесы и лакомства можно будет на Коптевском бульваре, Ключевой улице и на площади Революции. При этом на Тверской улице можно будет купить антиквариат и различные коллекционные предметы. На одноименной площади в эти дни будет работать маркет по продаже сувениров и картин, которые создали подопечные некоммерческих организаций.

В воскресенье, 5 мая, гостей фестиваля ждет программа инклюзивных театров, где актеры с ограничениями зрения или слуха будут выражать свое отношение к жизни с помощью театральных техник.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля в Москве появились деревья добра, украшенные разноцветными пасхальными яйцами с QR-кодами, которые позволяют сделать пожертвование. Принять участие в акции можно на 25 фестивальных площадках.

Отсканировав QR-код с пасхального яйца, гости фестиваля смогут перейти на благотворительный сервис mos.ru, выбрать программу и фонд, чтобы сделать пожертвование.

