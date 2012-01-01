В Москве запустят бесплатные маршруты до кладбищ на Пасху 5 мая

Работу городского транспорта продлят в Москве в ночь на 5 мая. Кроме того, проезд до кладбищ в воскресенье будет бесплатным. Также к Пасхе город подготовил большую праздничную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии и многое другое. Подробнее – в материале Москвы 24.

Транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московский метрополитен и МЦК в Пасху продлят свою работу, сообщил Сергей Собянин: в ночь с 4 на 5 мая они будут перевозить пассажиров до 02:00. Также на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская" будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности, которые при необходимости помогут пассажирам.

Кроме того, в пасхальную ночь продлят работу автобусов, электробусов и трамваев: больше 150 маршрутов будут перевозить пассажиров до 03:30. Продолжат свою работу и 16 ночных: до храмов в центре столицы можно добраться на электробусах м1, м2, м3, м6, м7, м9, е80, е85, т41, т42, т54, 138, 345, 356, 379, 446, 913, 384, с543, а также трамваях 7, 26, 32, 39, 43, 47, 50.

Также 5 мая с 08:00 до 19:00 в столице запустят специальные бесплатные маршруты от станций метро и МЦД до 15 городских кладбищ (полный список маршрутов и точки их отправления можно изучить на сайте Дептранса).

Помимо этого, на дни Пасхи выпадают плановые изменения в расписании пригородных поездов, а также перекрытия дорог в связи с репетицией парада Победы. Подробная информация о них – по ссылке.

Мастер-классы, концерты и благотворительность

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В преддверии Пасхи столицу украсили более 700 праздничных конструкций, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Например, возле храма Христа Спасителя появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья. А в парке "Яуза" можно увидеть композиции из плетеных корзин, пасхальных яиц, вишневых деревьев и тюльпанов.



До 5 мая включительно в Москве проходит девятый фестиваль "Пасхальный дар": там проводятся спектакли, концерты и сотни мастер-классов, а в мероприятиях участвуют 60 благотворительных фондов. К примеру, в рамках проекта "Четвероногий друг" ветеринары проведут свыше 1 000 бесплатных консультаций. Точное расписание всех площадок можно посмотреть на сайте RussPass.

Помимо этого, на фестивале можно принять участие в уже традиционной акции "Пасхальное дерево добра". На 25 площадках города разместили арт-объекты с QR-кодами, отсканировав которые получится оформить пожертвование благотворительным фондам.

Также 5 мая состоится торжественное открытие фестиваля "Пасхальный дар" при храмах, в котором участвуют восемь площадок по всему городу. В сам праздник в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре пройдет экскурсия с посещением колокольни, откуда открывается прекрасный вид на центр столицы, и большой праздничный концерт. А на территориях других храмов до 12 мая организуют большое количество мастер-классов, роспись ростовых пасхальных яиц, конкурсы, гулянья и выступления фольклорных коллективов.

Праздничную программу подготовили и столичные парки. К примеру, в "Кузьминках" выступят звонари, творческие ансамбли и театральные коллективы. А все желающие попробуют расписать пасхальную подставку и создать ароматницу. Музыкальные коллективы можно будет послушать и в парке "Северное Тушино", а в парке Дружбы гостей ждут театральные постановки и занятия на свежем воздухе.

В свою очередь, в честь Пасхи сайт "Миллион призов" будет раздавать подарки участникам электронных проектов. Например, пользователям сервисов "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий" вручат льняные фартуки, полотенца, салфетки и косметички с пасхальным узором.