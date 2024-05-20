РИФ in the City 2024 стартует 27 мая

Фото: rif.ru

РИФ in the City 2024 пройдет 27–28 мая в формате городского интернет-фестиваля в парке "Останкино.Fest" и 29 мая на площадке iConText Group.

Участников мероприятия ждут три насыщенных дня, в рамках которых пройдут конференционная программа в четыре потока, лекторий на открытой сцене, мастер-классы, выставка и техно-ярмарка, вечернее шоу и многое другое. Координационный центр доменов .RU/.РФ проведет множество увлекательных мероприятий.

Форум стартует с аналитической панели "Рунету 30. Что дальше?", где выступит директор Координационного центра Андрей Воробьев. Он расскажет о том, с какими результатами домен .RU встречает свое 30-летие и о трендах развития российского доменного пространства в ближайшие годы.

В 14:00 на сцене РИФ in the City состоится вручение наград министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заслуженным работникам ИТ-отрасли за заслуги в становлении и развитии российского сегмента сети Интернет и в честь 30-летия домена .RU и самого Рунета.

В 16:00 стартует конкурс "DOT-журналистика 2024", в котором ежегодно принимают участие сотни журналистов со всей страны. В этом году одной из тем конкурса станет история Рунета. Принять участие в конкурсе смогут профессиональные журналисты и даже молодые люди в возрасте до 18 лет.

В 18:30 в шатре Координационного центра пройдет традиционная доменная секция: "Домену .RU 30, .РФ 14, .ДЕТИ 10 лет. А мы все рассуждаем: нужны ли бизнесу домены?".

Также 27–28 мая в шатре Координационного центра участников ждут конкурсы и викторины к 30-летию домена .RU и Рунета, где можно будет выиграть призы и подарки от КЦ и регистраторов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что цифровая отрасль РФ демонстрирует стабильный рост, несмотря на огромное количество антироссийских санкций. Он поздравил россиян с 30-летием со дня официальной регистрации национального домена .ru.

По его словам, российские специалисты разрабатывают программные решения, сервисы и онлайн-платформы, которые конкурируют с иностранными аналогами и даже замещают их на отечественном рынке.