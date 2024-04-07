Мишустин поздравил россиян с 30-летием Рунета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Цифровая отрасль РФ демонстрирует стабильный рост, несмотря на огромное количество антироссийских санкций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме по случаю 30-летия со дня официальной регистрации национального домена .ru.

По его словам, российские специалисты разрабатывают программные решения, сервисы и онлайн-платформы, которые конкурируют с иностранными аналогами и даже замещают их на отечественном рынке.

"По предварительным оценкам экспертов, объем российской интернет-экономики в прошлом году вырос на треть", – уточнил он.

Мишустин также заявил, что власти продолжают работу в области цифровой трансформации социальной сферы и госуправления. Например, по его словам, порталом госуслуг пользуется уже более 110 миллионов граждан.

Сейчас, как утверждает премьер-министр, российские власти оказывают поддержку ИТ-отрасли, занимаются подготовкой высококвалифицированных кадров, а также уделяют особое внимание инновационным разработкам, включая искусственный интеллект, робототехнику, сети 5G.

"Все это позволит выполнить поставленную президентом задачу по укреплению научного потенциала и достижению технологического суверенитета нашей страны", – подытожил Мишустин.

Ранее Владимир Путин потребовал усилить защиту информационной инфраструктуры России, а также расширить возможности для превентивной реакции на цифровые угрозы. Глава государства напомнил, что число атак на российскую информационную инфраструктуру выросло. Именно поэтому, как утверждает президент РФ, на данном этапе выдвигаются серьезные требования к защите информационного пространства страны.

